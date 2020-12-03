Kemal Kılıçdaroğlu: Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti, Katar'ın beslemesi oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Domakrat Parti ziyaretinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katar tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Katar ordusuna tank palet fabrikasının verilmesini kabul edemeyiz." dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı Demokrat Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Siyasette Katar tartışmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Kimi arkalarına alırlarsa alsınlar tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi ihanettir. Dün televizyon programında iktidar partisine destek veren kişi şunu söyledi "Ekonomik olarak Türkiye'yi kritik dönemde besliyorlar. Katar en kritik dönemlerde Türkiye'yi besliyor." Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti, Katar'ın beslemesi oldu. Bundan ağır cümle olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Tank palet fabrikası tartışması

Katar ordusuna tank palet fabrikasının bir sent alınmadan verilmesini kabul edemeyiz. Kimi arkalarına alırlarsa alsınlar tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi ihanettir. Bir dolar almadılar. Bunu gündeme getirmemizden rahatsızlar.

Türk gemisindeki arama

Erdoğan'a göre Türkiye'de sorun yok. Türkiye'de Erdoğan'a göre yatağa aç giden yok. Saray'dan bakınca yok. Erdoğan'ın halktan koptuğunu biliyoruz. Dün İstanbul'da küçük çocuğun arabasına el konuldu yapmadıkları kalmadı. Senin sorundan haberin yok. Erdoğan'ın ve arkadaşlarının sorundan haberi yok. Gemimize arama yapılırken bildiriyorlar. Arama yapacağız izin vermiyor musunuz diye ulaşamadılar. Roma Büyükelçisi'ni arıyorlar o da ulaşamıyor. Tek bir kişiye ulaşırsan karar alıyorsun.

"Hiçbir vekilin terörist cenazesine katılmasını doğru bulmam"

Hiçbir vekilin terörist cenazesine katılmasını doğru bulmam. Terörist insanlık suçu işler. Terör konusunda en büyük acıyı çeken Türkiye Cumhuriyeti'dir. Teröre karşı verdiğimiz binlerce şehidimiz var. Şehitlerin parasına el koyan iktidarı da unutmamak lazım. 47 şehidimizin el koyan iktidarı sizin sorgulamanız lazım.

"Bundan ağır bir cümle olabilir mi?"

Genelkurmay başkanları siyasi tartışmaya giremezler. Dün televizyon programında iktidar partisine destek veren kişi şunu söyledi: Ekonomik olarak Türkiye'yi kritik dönemde besliyorlar. Katar en kritik dönemlerde Türkiye'yi besliyor.

Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti, Katar'ın beslemesi oldu. Bundan ağır cümle olabilir mi? Biz Katar'ın beslemesi miyiz?