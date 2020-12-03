TÜRK-İŞ Genel Başkanı'ndan asgari ücret resti: Rakamı beğenmezsek masayı terk ederiz
Asgari ücrette kritik döneme girilirken henüz görüşmeler başlamadan işçi sendikalarından hükümete rest mahiyetinde mesajlar gelmeye başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut asgari ücretle 15 gün geçinilemeyeciğini söyledi. Atalay ayrıca, 'Rakamı beğenmezsek masayı terk ederiz ' dedi.Abone ol
Milyonlarca çalışanın nefesini tutup beklediği ücret asgari ücret belirleme komisyonu ilk toplantısını yarın Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt başkanlığında yapacak. Ancak mesele şimdiden kızışmaya başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili hükümete adeta göz dağı vererek, rakamı beğenmeme durumunda masayı terk edeceklerini söyledi.
Asgari ücretle geçinilmediğini belirten Atalay, memnun olmayacakları bir teklifin gelmesi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi.
"Asgari ücretle 15 gün geçinilemez"
Atalay, şunları söyledi: "Asgari ücretle geçinilmediğini biz biliyoruz, yaşayanlar biliyor. Türkiye'deki tüm kesim biliyor. TÜİK her yıl bir rakam açıklıyor, onu bile alamıyoruz. Yarın ortak bir açıklama yapacağız. Bu ücretle 15 gün dahi geçinme şansı yok. Bugünden itibaren başlasınlar bakalım ay sonuna kadar 2 bin 320 lirayı alsınlar.. Denesinler bakalım, kaç gün idare edebiliyorlar.
'Rakamı beğenmezsek masayı terk ederiz '
İnsanları tebessüm ettirecek bir rakam bekliyoruz. Bu rakamı getirirlerse beraber hareket ederiz. Kabul edeceğimiz rakam varsa, masada oturup evet deriz. Böyle bir rakam gelmezse, ne evet deriz ne konuşuruz. Sözleşmelerde, grev hakkı var.. Bir sürü haklar var. Rakamı beğenmezsek, görüşmelere katılmayız."