Memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı kesinleşti!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı... Enflasyon yıllık bazda 2,3 artarak yüzde 14,04 oldu. Bu rakamla birlikte, 20 milyona yakın kesimi kapsayan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yüzde 3'lük enflasyon farkı zammı kesinleşti. İşte bugünkü enflasyona göre; 2021 yılında memur ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammına ilişkin son durum...
TÜİK'in açıkladığı verilerle Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Haliyle çalışma hayatının çok büyük bir bölümünü kapsayan memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı zam oranına kilitlenmiş durumda... Peki, bugünkü enflasyon rakamlarına göre yeni yılda beklenen maaş zammı ne olacak? İşte 2021 memur ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak zammı ile ilgili güncel durum ve bilinmesi gereken tüm detaylar...
Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.
Enflasyon farkı kesinleşti
Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.