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Çakarlı maganda hakkında flaş karar! 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL'da seyir halinde tartıştığı sürücüyü 5 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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21 Ağustos'ta İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Çakarlı maganda hakkında istenen ceza belli oldu. 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu?

21 Ağustos'ta İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde ''Polise versen ne olacak?'' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.

Uysal'ın daha önce tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da Dadaş Aras'ın yaşamını tehlikeye
sokacak şekilde yaralandığı vurgulandı.

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