Almanlar Başakşehir'e mest oldu: Bunun adı çılgınlık

Başakşehir ile Leipzig arasında oynanan ve Alman ekibinin 4-3 üstünlüğü ile biten 7 gollü karşılaşma, Avrupa ve Alman basınında ilgi gördü.

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Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Başakşehir, 2-0 ve 3-1 yenik düştüğü maçta 3-3'ü buldu ancak 4-3 yenilmekten kurtulamadı. Turuncu Lacivertliler, PSG'nin Manchester United'ı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından Avrupa defterini kapattı.

Bild, 'İstanbul'da 7 gollü çılgın gece! Bunun adı çılgınlık...' derken, Sport1 ise, 'İstanbul'daki nefes kesen maçta Leipzig'i son dakikada Sörloth kurtardı! Başakşehir, Manchester United'ı yenerek kalitesini göstermişti, bu maçta da gördük...' yazdı.

Welt ise, 'İstanbul'daki çılgın maçta tam 7 gol! En önemlisi Sörloth'dan geldi...' ifadelerini kullandı. Sportschau, 7 gollü maçı okuyucularına 'İstanbul'daki maç nefes kesti, 90+2'de sahneye Sörloth çıktı' ifadeleri ile duyurdu.

Kicker ise bol gollü karşılaşmayı, 'Leipzig heyecan yaptı ama Sörloth gol atmak doğru zaman buldu! ' ifadeleriyle yazdı.