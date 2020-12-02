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Kısa çalışma ödeneği kimler alabilir şartları neler 2020

Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanmasının ardından ekonomik yönden zorlanan vatandaşlara devlet tarafından ödenen kısa çalışma ödeneği başvuru süredi uzatıldı. Peki kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nedir?

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Binlerce çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği hakkında yeni gelişmeler yaşandı ve kısa çalışma ödeneğinin başvuru süresi uzatıldı. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle iş yeri kapanan ya da işinde olan ekonomik yönden zor durumda olan vatandaşlara ödenen kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman başlıyor? e-Devlet kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı

Kısa çalışma ödeneği için son başvuru tarihi ne zaman: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.

Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı kararında, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği kaydedildi.

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Kısa çalışma ödeneği için başvuru nasıl yapılır: Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

e-Devlet kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini aktardı.

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