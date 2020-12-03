BIST 1.330
DOLAR 7,84
EURO 9,51
ALTIN 462,84
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı kendisini almaya gelen polise ateş açtı: 1 şehit

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Cinayetten aranan zanlı, polisleri yaraladıktan sonra kaldığı otelden kaçtı.

Abone ol

Antalya' da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta bir otelde konakladığı belirlenen Muhammet Karataş (22) isimli kişi, kendisini teslim almaya gelen polislere ateş açtı. Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmada 3 kişi de yaralandı. Saldırgan kaçarken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 

Yaralı polis kurtarılamadı 

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Durumu ağır olan polis hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Özel harekat operasyon başlattı

Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapılıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Otomobil alacaklar dikkat! Bakın en çok hangi modeller tercih edildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çakarlı maganda hakkında flaş karar! 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Afrin’den acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
TÜRK-İŞ Genel Başkanı'ndan asgari ücret resti: Rakamı beğenmezsek masayı terk ederiz
Lütfi Elvan'dan enflasyon rakamlarına ilişkin ilk yorum
Kocaeli'de sokak ortasında döverek öldürdüler! Sözleri pes dedirtti
Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi
Darbeci Hafter'in ABD’deki dikkat çeken serveti at çiftliği de var
AK Partili Efkan Ala'dan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı'na dava
65 yaş üstü yasaklar neler saat kaçta dışarı çıkılıyor?
Tüm dünya peşindeydi kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES ne zaman yapılacak?
Yorumlar 9 yorum