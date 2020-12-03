Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı kendisini almaya gelen polise ateş açtı: 1 şehit

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Cinayetten aranan zanlı, polisleri yaraladıktan sonra kaldığı otelden kaçtı.

Abone ol

Antalya' da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta bir otelde konakladığı belirlenen Muhammet Karataş (22) isimli kişi, kendisini teslim almaya gelen polislere ateş açtı. Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmada 3 kişi de yaralandı. Saldırgan kaçarken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Yaralı polis kurtarılamadı

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Durumu ağır olan polis hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Özel harekat operasyon başlattı

Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapılıyor.