Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin lira manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler dolayısıyla tazminat davası açtı.

Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.

'Kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte' ifadeler

Mahkemeye sunulan 23 sayfalık dilekçede, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına yer verilirken, "Davalı konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte Sayın Cumhurbaşkanımızı “KATAR FİRMASINDAN TALİMAT ALMAKLA, TEFECİLERE PARA YEDİRMEKLE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ ESİR ALMAKLA, SÖMÜRGECİ OLMAKLA, TEFECİLERE EL AVUÇ AÇMAKLA ve ÖNLERİNDE DİZ ÇÖKMEKLE, ÜLKE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLMAKLA, FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK ORDUYA KUMPAS KURMAKLA, EMPERYAL GÜÇLERİN ARZULARINI YERİNE GETİRMEKLE, DEVLETİN KOZMİK ODASINI FETÖ’NÜN UNSURLARINA AÇMAKLA, DEVLET SIRLARINI FETÖ’YE VERMEKLE, VATAN İHANET ETMEKLE” itham etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik “CAHİL, HAİN, TAKOZ” şeklinde söylemlerde bulunmuştur" denildi.

Dilekçede Kılıçdaroğlu için şunlara yer verildi

Eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir" ifadeleri kullanılırken, "Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekâya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir.

Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle davalının konuşmasında geçen haksız ve mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak tek tek cevap vermeye gerek görülmemiştir. Ancak bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın, ana muhalefet partisi liderinde şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için büyük talihsizliktir.