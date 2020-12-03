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İstanbul'da küçük kıza otel odasında kabusu yaşattı! Uyuşturucu içirip...

İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü 16 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak buluşmaya davet eden sapık, küçük kızı otel odasına götürdü. Kendine geldiğinde polise sığınan küçük kızın, tecavüze uğradığı ve yüklü dozda uyuşturucu maddeye maruz kaldığı ortaya çıktı.

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Olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. 16 yaşındaki R.K. sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden kendisine arkadaşlık teklifinde bulunan 28 yaşındaki O.İ. ile tanıştı. Sosyal medya üzerinden konuşan ikili bir süre sonra cep telefonu üzerinden görüşmeye başladı. O.İ. konuşma sırasında genç kıza yönelik güzel sözler sarf ederek çeşitli vaatlerde bulunuyordu.

Genç adam kız çocuğuna kendisinin ciddi olduğunu evlenmek istediğini söyleyerek R.K.'yı buluşmaya davet etti. Karşısındaki kişiye inan kız çocuğu ikametinden çıkarak Şişli'de O.İ. ile buluşmaya karar verdi. İkili bir süre dışarıda vakit geçirdikten sonra genç adam R.K.'yı ailesiyle tanıştırma bahanesiyle evine davet etti.


Uyuşturucu verip tecavüz etti
Teklifi kabul eden genç kız erkek arkadaşıyla birlikte ailesinin evine gideceğini düşünürken kendisini bir anda otel odasında buldu. Genç adam burada R.K.'ya zorla uyuşturucu hap içirerek tecavüz etti. Genç kız yaşadığı istismarın ardından otelden ayrılarak başından geçenleri ailesine anlattı. Karakola giderek kızını istismar eden genç adamdan şikayetçi olan annenin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18 yıl hapsi isteniyor
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli O.İ. gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren istismarcı kendisinden şikâyetçi olan genç kızı tanımadığını, ilk kez gördüğünü, söz konusu Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak birkaç ay önce kapattığını iddia etti. Savcılık soruşturma kapsamında 16 yaşındaki genç kızı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu genç kızın tecavüze maruz kaldığına yönelik raporu savcılığa sununca şüpheli O.İ. hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçu kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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