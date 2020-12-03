Nagehan Alçı yazdı olay isim Ali Başarır'ın 22 yıl önce Erdoğan'a sorduğu soru

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hayatını anlattı. Yazar Alçı, 1998 yılında Mehmet Ali Birand'ın programında 23 yaşındaki Başarır'ın o dönemde belediye başkanı olan Erdoğan'a sorduğu soruyu paylaştı.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "ordu Katar'a satıldı" sözü tartışılmaya devam ediyor. Eleştiri oklarının hedefindeki isimle ilgili yazar Nagehan Alçı, çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Başarır'ın 1938 Dersim katliamından sonra Tarsus’a sürülen bir Alevi aileden geldiğini belirten Alçı, yazısında "Dev-Gençli olan babası Sünni bir Türk. Annesi ise Alevi bir Kürt. Fakat Alevi-Kürt anne tarafı Demokrat Partili bir aile. Baba tarafından dedeleri CHP’li ama mesela koyu CHP’li olan babaannesi de çok dindar bir Sünni kadınmış. Annesinin babası yani Alevi-Kürt olan dedesi ise çok koyu bir Menderesçi sonra da Demirelci yani Adalet Partili." ifadelerine yer verdi.

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Başarır'ın 27 Nisan ve 28 Şubat destekçisi CHP’li olmadığını savunan Alçı, 1998 yılında o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birand'ın programında sorduğu soruyu gündeme getirerek yazısına şöyle devam etti:

Anti militarist soru

"Orada CHP gençlik kolları üyesi bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak Tayyip Bey’e tamamen anti-militarist bir soru sorduğunu ve MGK’yı çok sert eleştirdiğini söylemişti.

İtiraf edeyim o dönem CHP gençlik kolları üyesi olan birinin böyle davranacağına ihtimal vermedim ve kendisinden kaydı bulup bana vermesini rica ettim. Çünkü dönemin CHP’si maalesef 28 Şubat askeri darbesini desteklemişti. "

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı