Aksaray'da husumetlisinin 4 yaşındaki oğlunu vurdu! Yürek yakan feryatlar
AKSARAY'da husumetli tartışmasında 4 yaşındaki masum çocuk başından vuruldu. Aracından pompalı tüfek alan şahıs, anne ile oğlunun bulunduğu araca defalarca ateş açtı. Ailenin dövünerek feryadı kahretti.
Olay, Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kenan D. (28) 68 FF 869 plakalı Renault marka otomobili ile bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu.
Eşi Goncagül D. (25) ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan D.’yi araçta bırakarak postaneye giden Kenan D., burada sıra beklediği esnada eskiden husumetli olduğu Mevlaverdi E. (26) ile karşılaştı.
Kenan D. ile Mevlaverdi E.'nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlaverdi E. olay yerine geldiği 68 ABK 970 aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan D.’nin aracına arka arkaya ateş açtı.
Başından vuruldu: Otomobilin camları kırılırken, tüfekten çıkan saçmalar araç içinde babasını bekleyen 4 yaşındaki Ramazan D.'nin başına isabet etti.