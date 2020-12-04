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Ataşehir TEM'de kamyonet alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı

ATAŞEHİR TEM otoyolunda kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Çamlıca Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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Ataşehir, TEM Otoyolu Ankara istikameti Mimar Sinan Camii yakınında Çamlıca gişeler istimatinde giden kamyonette saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonetin tamamını sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle Çamlıca gişeler istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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