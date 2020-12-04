İngiltere Merkez Bankası 50 milyar sterlinin izini kaybetti

2,5 metre kalınlığındaki duvarları ve kasalarındaki altın külçelerinin sıkı güvenliği ile dünyaca meşhur İngiltere Merkez Bankası, bu hafta parlamentonun en yetkili karma komisyonlarından biri tarafından 50 milyar sterlin tutarında banknotun nerede olduğu konusunda bilgisi olmamak ve bundan kaygı da duymamakla suçlandı. Banka ise banknotların kayıp sayılamayacağını söylüyor.

Abone ol

Avam Kamarası Kamu Maliyesi Komisyonu, 5 sterlinlik banknot desteleri halinde üst üste dizilse yüksekliği 1300 kilometreyi bulacak 50 milyar sterlinin esasen 'kayıplara karıştığı', çünkü İngiltere Merkez Bankasının tedavüldeki banknotların denetimine yeterince önem vermediği sonucuna vardı.

Merkez Bankası tarafından basılıp piyasaya sürülen banknotlar, izi sürülemeyecek şekilde tasarlanmış olduğundan tam olarak nereye gittiklerini bilebilmek zor.

İngiltere Sayıştayı tarafından hazırlanan bir rapora göre; ekonomiye basılarak ya da dijital transfer yoluyla enjekte edilen trilyonlarca sterlin tutarında emisyonun çok küçük bir kısmını oluşturan bu 50 milyar değerinde banknot, yurt içinde ve yurt dışında kullanılıyor olabilir.

Parlamentonun Kamu Maliyesi Komisyonu, bu paranın beyan edilmeyen hane tasarrufları kapsamında yastık altı edilmiş olabileceği gibi, ülke dışına çıkarılmış ya da kara ekonomiye geçmiş olabileceğini söyleyerek paranın izini süremeyen Merkez Bankası'nı suçluyor. (BBC Türkçe)