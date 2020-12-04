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Kocaeli'de operasyon yapıldı ele geçirildi! 500 bin TL'ye kuruldu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’de, atık yağları işlemlerden geçirip solvent katarak mazot üreten imalathaneye düzenlenen baskında 37 ton sahte akaryakıt ele geçirildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'de bir imalathanede üretilen sahte mazotun Kartepe ilçesindeki bir depodan satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, Gebze Balçık Mahallesi'ndeki imalathaneye ve Kartepe Aslanbey Organize Sanayii sitesinde bulunan depoya eş zamanlı baskın düzenledi.

Kaçak akaryakıt üreten tesisin 500 bin TL'ye kurulduğu tespit edildi. Tesiste fabrikalardan toplanan atık yağları, çeşitli işlemden geçirdikten sonra akaryakıt haline getirildiği, Kartepe’deki depoda ise inceltme işlemi için solvent katıldığı belirlendi. Depo ve imalathanede 37 ton kaçak akaryakıt ile taşımada 2 minibüs ele geçirildi. 


Soruşturma devam ediyor
Jandarma ekipleri, Y.K., K.C. ve E.C.’yi gözaltına aldı. E.C.’nin akaryakıt kaçakçılığı suçundan cezaevinde yatmakta iken Covid-19 pandemi sürecinde şartlı tahliye edildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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