BIST 1.332
DOLAR 7,79
EURO 9,47
ALTIN 462,18
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Hatay'da koronavirüs vakaları nedeniyle iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi

Demirören Haber Ajansı

HATAY'da esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle gıda üretimi, toptan ve perakende satışı yapan iş yerleri hariç tüm iş yerlerinin 7 Aralık itibarıyla bir haftalığına kapatılmasını tavsiye etti.

Abone ol

HATAY'da esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarından ortak yapılan açıklamada; pozitif vaka artışının sağlık sistemini zorlayarak sağlık çalışanlarını da tehdit ettiği ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini oldukça zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Hatay ili son günlerde vaka sayısı bakımından maalesef ilk sırada gelen iller arasına girmiştir. Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak, kendimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Hatay Esnaf Odaları Birliği ve birliğe bağlı odalar ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları olarak iş bu tavsiye kararını alıyoruz. Gıda üretimi, toptan ve perakende satışı yapan iş yerleri hariç olmak üzere 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren 1 hafta boyunca iş yerlerimizi kapatıp hem kendimiz hem de çalışanlarımız olarak evimizde izole olunmasını, böylelikle sosyal hareketliliğin azaltılmasını tüm esnaf ve tacirlerimize tavsiye ediyoruz" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: Sayılar açıklanandan 2-3 kat fazla
Devlet Bahçeli CHP'li Başarır'a yine topa tuttu! Orduya satılmış demek vatana ihanettir
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni uğurlandı! 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni Kürt partisi' iddiası: 'İmralı'yı ikna edebilir miyiz’ diye bilgiler geldi
Kahramanmaraş'ta polis katili morgda kaldı kimse araç vermedi! Babası cesedi...
Mersin'de 80 bin liralık altını çaldı! Cinsel görüntülü şantajı ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kocaeli'de operasyon yapıldı ele geçirildi! 500 bin TL'ye kuruldu
Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı
İzmir'de eski eşini başka adamla görünce tüfeğine sarıldı!
AB Temsilcisi Joseph Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması
Yarın fırınlar açık mı haftasonu fırınlar ne zaman açılıyor?
Yorumlar