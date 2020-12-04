Beşiktaş Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Bernard Mensah'ın 45+3'teki golüyle devreye 1-0 önde giren siyah-beyazlılar; 68'de Atiba Hutchinson ve 75'de Vincent Aboubakar'ın golleriyle farka gitti. Öte yandan; Kasımpaşa'da 54. dakikada kırmızı kart gören Florent Hadergjonaj, takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla; üst üste 3. galibiyetini alan Kara Kartal, 19 puana yükselirken; Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa'yı ağırladı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya baskılı başlarken; kanatlardan açık arayan Sergen Yalçın'ın takımı, devrenin duraklama dakikalarında eşitliği bozdu. Vincent Aboubakar'ın şutunda kaleci Ramazan'dan dönen topu önünde bulan Bernard Mensah, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Konuk Kasımpaşa, 55. dakikada 10 kişi kaldı. Florent Hadergjonaj'ın topla birlikte ilerleyen Georges-Kevin N'Koudou'ya arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Eksik rakibi karşısında daha fazla rahatlayan Beşiktaş, 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal, yerden ceza alanına ortasını yaptı ve pozisyonu iyi takip eden Atiba Hutchinson, altıpasın hemen üzerinden gelişine yaptığı vuruşla ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

Skor avantajını yakalayan Kara Kartal, oyunun devamında pozisyonlar bulmaya devam ederken; 75'te skor 3-0'a geldi. Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Vincent Aboubakar, isabetli kafa vuruşuyla bu haftayı da boş geçmedi. Kamerunlu futbolcu, 8 Süper Lig maçında 5 gole ulaştı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı. Bu sonuçla; Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından üst üste 3. maçını da kazanan Kara Kartal, 19 puana yükselirken; Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Denizlispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas üzerinde önünde bulan Atiba'nın şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

51. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlayarak önünü açan siyah-beyazlı oyuncunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

52. dakikada sağdan Ghezzal'ın gönderdiği uzun topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Mensah gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

54. dakikada Hadergjonaj'ın N'Koudou'ya yaptığı hareketi hakem Bahattin Şimşek kırmızı kart ile cezalandırdı.

58. dakikada Ghezzal'ın pası sonrası ceza sahasına hareketlenerek rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunda top kalecide kaldı.

64. dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda direk dibine giden topu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.

68. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

75. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Rosier'in sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top az farkla auta gitti.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş: 3 - 0 :Kasımpaşa

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic

Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 70 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)