BIST 1.331
DOLAR 7,82
EURO 9,50
ALTIN 461,31
HABER /  DÜNYA
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Öldürülen nükleer bilimci hakkında şok iddia

İranlı nükleer bilimciyle ilgili İsrail medyasında yer alan iddia gündeme bomba gibi düştü. Yediot Ahronot gazetesi, Fahrizade'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayınladı.

Abone ol

İSRAİL medyası, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından 2008 öncesinden bu yana takip edildiğini yazdı. Yediot Ahronot gazetesi, Fahrizade'ye ilişkin ses getirecek ayrıntılara haberinde yer verdi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre; eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'la Nisan 2008'de İran'ın nükleer programının kilit ismi Fahrizade hakkında görüşme yaptı.

Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık ofisinde gerçekleştiği belirtilen görüşmede Olmert'in Bush'un kulağına yanaşarak, "Sayın Başkan size bir şey söyleyeceğim ve sizden bu konuyu hiç kimseyle, hatta CIA Başkanı'yla bile konuşmamanızı isteyeceğim" dediği ifade edildi.

Habere göre, bu sözlerin ardından küçük bir ses kayıt cihazı çıkararak Farsça konuşan bir kişinin ses kaydını Bush'a dinleten Olmert, konuşan kişinin İran'ın gizli askeri nükleer programı Amad projesinin başındaki Muhsin Fahrizade olduğunu söyledi.

Ses kaydında kritik ayrıntı

Haberde, ses kaydında Fahrizade'nin "hayatının projesi" dediği İran'ın geliştireceği nükleer silah hakkında konuştuğu ve kendisinden beş nükleer bomba yapmasını istedikleri ancak yeterli bütçe ayrılmadığı için şikayet ettiği aktarıldı.

Olmert'in Bush'tan söz konusu görüşmede İsrail ve ABD arasında tam istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonlar yapılması talebinde bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Olmert'in Bush'a söz konusu ses kaydını dinlettiği görüşmenin belirleyici bir rolü olduğu ve bu görüşmeden sonra İran nükleer dosyası konusunda İsrail-ABD işbirliğinin eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Gerilimi tırmandıran suikast

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetmiş ve "Gergin günler bizi bekliyor" demekle yetinmişti. Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın" demişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da koronavirüs vakaları nedeniyle iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi
Pentagon'un UFO raporundan savaş pilotunun çektiği fotoğraf ortaya çıktı
İngiltere Merkez Bankası 50 milyar sterlinin izini kaybetti
Türkiye’nin en yaşlı kadını Van'da hayatını kaybetti
CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: Sayılar açıklanandan 2-3 kat fazla
Devlet Bahçeli CHP'li Başarır'a yine topa tuttu! Orduya satılmış demek vatana ihanettir
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de operasyon yapıldı ele geçirildi! 500 bin TL'ye kuruldu
Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı
İzmir'de eski eşini başka adamla görünce tüfeğine sarıldı!
AB Temsilcisi Joseph Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması
Kocaeli'de devriye gezen bekçiler genci bu halde buldu
Cemal Hünal kimdir kaç yaşında eşi Lale Cangal kimdir?
Yorumlar