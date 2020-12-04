BIST 1.331
DOLAR 7,82
EURO 9,50
ALTIN 461,05
HABER /  SPOR
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Yusuf Yazıcı'ya Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'den uyarı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında Sparta Prag'ı Burak Yılmaz'ın golleriyle mağlup eden Lille'de Yusuf Yazıcı'nın oyundan alınırken yaptığı hareket olay oldu.

Abone ol

Fransız ekibi Lille'in Burak Yılmaz'ın 2 golüyle kazandığı Sparta Prag maçında oyundan alınan Yusuf Yazıcı'nın hareketi hocasının tepkisini çekti.

Karşılaşmanın 77. dakikasında yerini Burak Yılmaz'a bırakan Yusuf, kenara alındıktan sonra bu karara şaşırmış ve oyundan çıkarken Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in elini sıkmayarak tepki göstermişti.

Yusuf Yazıcı'nın tepkisi hakkında konuşan Galtier, "Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir biçimde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi her ne olursa olsun. Yusuf Yazıcı'yı çıkardım ve yerine Burak Yılmaz'ı aldım, o da 2 gol attı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Aralık Cuma)
Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Hatay'da koronavirüs vakaları nedeniyle iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi
Pentagon'un UFO raporundan savaş pilotunun çektiği fotoğraf ortaya çıktı
İngiltere Merkez Bankası 50 milyar sterlinin izini kaybetti
Türkiye’nin en yaşlı kadını Van'da hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de operasyon yapıldı ele geçirildi! 500 bin TL'ye kuruldu
Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı
İzmir'de eski eşini başka adamla görünce tüfeğine sarıldı!
AB Temsilcisi Joseph Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması
Kocaeli'de devriye gezen bekçiler genci bu halde buldu
Duhan suresi tesfiri Arapça okunuşu nasıl Duhan suresi anlamı
Yorumlar