Yusuf Yazıcı'ya Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'den uyarı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında Sparta Prag'ı Burak Yılmaz'ın golleriyle mağlup eden Lille'de Yusuf Yazıcı'nın oyundan alınırken yaptığı hareket olay oldu.

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Fransız ekibi Lille'in Burak Yılmaz'ın 2 golüyle kazandığı Sparta Prag maçında oyundan alınan Yusuf Yazıcı'nın hareketi hocasının tepkisini çekti.

Karşılaşmanın 77. dakikasında yerini Burak Yılmaz'a bırakan Yusuf, kenara alındıktan sonra bu karara şaşırmış ve oyundan çıkarken Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in elini sıkmayarak tepki göstermişti.

Yusuf Yazıcı'nın tepkisi hakkında konuşan Galtier, "Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir biçimde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi her ne olursa olsun. Yusuf Yazıcı'yı çıkardım ve yerine Burak Yılmaz'ı aldım, o da 2 gol attı" ifadelerini kullandı.