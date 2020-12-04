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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye ilginç suçlama

Demirören Haber Ajansı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin 'kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini söyledi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisinin eşi Cilia Flores'e Maduro’dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin 'kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini belirtti.

Maduro, "Elçileri aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu" dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro'dan boşanmasını 'öneren' bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Venezuelalı lider, ABD diplomatının gönderdiği mesajda, "Maduro'dan boşanırsan yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz" denildiğini ifade ederek, "Bu bir roman değil. Gerçek bu" dedi.

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