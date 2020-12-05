Hayat ne zaman normalleşecek? Bill Gates tarih verdi

Küresel salgının başından bu yana ismi çeşitli komplo teorileriyle anılan Amerikalı iş insanı Bill Gates, salgının gidişatına ilişkin açıklama yaptı. ABD'de hayatın normalleşmesi için tarih verdi.

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Amerikan NBC kanalına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates, salgınla mücadelede gelecek 4-5 ayın zorlu geçeceği konusunda uyardı.

Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişim yaşanacağını vurguladı.

''2021 baharına kadar normale dönecek''

Geliştirilen aşı ve tedavi yöntemleri sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi. Maske ve fiziksel mesafe uyarısını yineledi.

''Aşılar işe yarayacak''

"Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" diyen Gates, "Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu" diye konuştu.