BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,47
ALTIN 461,24
HABER /  SAĞLIK
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Bakan Koca illerdeki koronavirüs verilerini paylaşarak uyardı

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı yaptığı il değerlendirme toplantılarında bu illerde riskin devam ettiğini bildirdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı çevrim içi olarak düzenlenen il değerlendirme toplantıları yapıldığını aktardı.

Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor. Son bir haftada Zonguldak'ta vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, Sivas'ta artış yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, Malatya'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61. Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım."

SON DAKİKA HABERLERİ
Vladimir Putin'i terleten başkan sorusu
Beşiktaş Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
Hadi Özışık ile Abdurrahman Uzun, CHP'deki taciz iddialarını değerlendirdi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye ilginç suçlama
Yusuf Yazıcı'ya Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'den uyarı
Öldürülen nükleer bilimci hakkında şok iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü'nde 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'da dehşet! Parçalanmış ceset bulundu
Kocaeli'de operasyon yapıldı ele geçirildi! 500 bin TL'ye kuruldu
Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı
ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES ne zaman yapılacak?
Yorumlar