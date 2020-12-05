Messi PSG'ye mi gidiyor? Başkanlardan olay iddiaya yanıt

Lionel Messi Paris Saint-Germain'e mi gidecek? Neymar'ın gündem yaratan açıklamasından sonra iki dev kulübün başkanları Barcelona'nın yıldızın olası transferi konusunda konuştu.

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Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama gündem yarattı. Brezilyalı futbolcu Manchester United maçından sonra Lionel Messi ile yeniden biraraya gelmek istediğini dile getirmişti.

"En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız"

Bu sözler Avrupa basınında büyük yankı uyandırırken Arjantinli yıldızın PSG'ye transfer olma olasılığı kulüp başkanlarına soruldu.

Barcelona Başkanı Carles Tusquets, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Ekonomik olarak bakıldığında Messi'yi satmak arzulanabilir bir şey olabilirdi ama bunu teknik kadroya sormak lazımdı." ifadelerini kullandı.



Catalunya Radyosu'na konuşan Tusquets, "Messi'yi satacağımı söylemedim, mali açıdan ayrılmasının kulüp için iyi olacağını söyledim. Dünyadaki Barça markası tek bir isme bağlı değil." dedi.

Paris Saint-Germain Başkanı Al-Khelaifi ise net bir cevap vermekten kaçındı ve "Messi bir Barcelona oyuncusu. Bunun hakkında konuşamam" ifadelerini kullandı.