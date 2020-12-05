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S&P: Koronavirüsün kredi koşulları üzerindeki baskısı 2021'de de devam edecek

S&P, koronavirüs salgınının aşıyla ilgili olumlu haberlere rağmen 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edeceğini aktardı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s'dan (S&P) yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında yeni dalgaların küresel ekonomiler için gelecek yılın ilk yarısı için risk oluşturduğu belirtildi.

Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulamaya konulmasının kırılgan ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğine işaret edilen açıklamada, özellikle sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamalarına en çok maruz kalan sektörlerde daha fazla kredi bozulmasına yol açabileceği kaydedildi.

Açıklamada, aşıyla ilgili olumlu haberlere rağmen salgının 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

“2021'e daha zayıf bir başlangıç''

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ekonomik ivmenin azalmasıyla 2021'e daha zayıf bir başlangıç yapılacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, küresel ekonomik büyümenin gelecek yıl yüzde 5 olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Büyüme öngörüleri 

Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 4,2 ve Euro Bölgesi ekonomisinin de yüzde 4,8 büyümesinin öngörüldüğü bilgisi verildi.

“Finansal baskılar toparlanma hızını engelleyebilir'' 

Açıklamada, gelişen piyasalar için finansal baskıların toparlanma hızını engelleyebileceği ifade edildi.

Eğlence, ulaşım ve perakende gibi salgından ağır şekilde etkilenen sektörlerin 2022 ya da sonrasında toparlanacağı belirtilen açıklamada, temerrütlerin de artmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2021'de çevresel olarak sürdürülebilir toparlanma sağlanmasına ve koronavirüs salgınının artırdığı sosyal eşitsizliklerin ele alınmasına odaklanılacağı vurgulandı.

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