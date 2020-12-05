Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan koronavirüs aşısı sözleri! Canım fena halde sıkkın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşe yazısında aşı tartışmaları nedeniyle üzüntülü olduğunu kaleme alarak, yoğun bakımların alarm verdiğini yazdı.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında aşı tartışmalarını gündemine aldı. Ağır hasta sayısının son bir ayda iki katına çıktığını ve yoğun bakımların alarm verdiğini dile getiren Prof. Dr. Müftüoğlu, "Bugün canım fena halde sıkkın. Ciddi ölçüde üzüntülüyüm. Hatta isyanlarda bile olduğumu söyleyebilirim. İsyanımın bir nedeni daha var: Kaybettiğimiz sağlık savaşçılarımızın sayısı da artıyor." yazarak aşı tartışmalarına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Müftüoğlu'nun dikkat çeken köşe yazısı şu şekiklde;

Altını yeniden çiziyor, inat ve ısrarla uyarmaya devam ediyorum.

PCR testlerindeki pozitiflik oranı neredeyse yüzde 20’lere yaklaştı. Günlük vaka sayıları 30 binleri çoktan aştı. Ağır hasta sayımız ise sadece son 1 ayda -maalesef- iki katına ulaştı. Ne kadar üzülsek, söylemeye açıklamaya ne kadar korkarsak korkalım, yoğun bakımlarda doluluk oranlarımız da alarm veriyor. Peki, biz ne yapıyoruz? Biz hâlâ tıpkı Fatih’in İstanbul’u fethinden önce Bizans’ı yönetenlerin “Melekler dişi miydi, erkek miydi?” gibi saçma sapan bir konuyu tartıştıkları gibi “Favipiravir’i, Hidroksiklorokin’i yutalım mı, yutmayalım mı? Coronavac aşısını yaptıralım mı, yaptırmayalım mı?” gibi anlamsız bazı tartışmaları ısrarla sürdürüyoruz. Ve ne yazık ki bu tartışmaların biteceğine dair bir işaret de ufukta hâlâ görünmüyor. İşte bu nedenle bugün canım fena halde sıkkın. Ciddi ölçüde üzüntülüyüm. Hatta isyanlarda bile olduğumu söyleyebilirim. İsyanımın bir nedeni daha var: Kaybettiğimiz sağlık savaşçılarımızın sayısı da artıyor.