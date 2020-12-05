Türk kulüplerine büyük şok! UEFA resmen açıkladı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından UEFA tarafından kurulan üçüncü lig olan Konferans Ligi’nin detayları açıklandı. 2021-22 sezonuyla birlikte yola koyulacak yeni turnuva, iki numaralı kupa olan Avrupa Ligi’nin formatının değişmesine neden oldu, Türkiye’ye darbe indirdi.

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Avrupa kupalarının kriterlerini güncelleyen UEFA’nın yeni statüsü Türkiye’ye olumsuz etkide bulundu. Konferans Ligi’nin kurulmasıyla birlikte Avrupa Ligi’ne doğrudan takım sokma fırsatımız ortadan kalktı.

Konferans Ligi’ne iki takım gidiyor

Milliyet'in haberine göre; UEFA tarafından yapılan duyuruda yeni turnuvanın formatı ve maç takvimi açığa kavuştu. Konferans Ligi’ne Türkiye’den iki takım katılacak, Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayan ekip ikinci ön eleme turundan, üçüncü sırada bitiren takım ise üçüncü ön elemeden yola koyulacak.

UEFA güncelledi, format değişti

Avrupa’nın üç numaralı kupasının kurulmasıyla, iki numaralı turnuva olan Avrupa Ligi gelecek sezondan itibaren 48 yerine 32 takımla oynanacak. Bu durumda turnuvaya katılımla ilgili kriterler güncellendi.

İlk dörtteki ülkeler full çekiyor

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nin grup aşamasına UEFA Ülke Sıralaması’ndaki 4 ülkenin kupa galipleri ve ligi beşinci bitiren takımları direkt katılacak.

Geri kalanların tümü ön elemede

5. sıradaki ülke kupa galibi ve dördüncüsünü, 6. olan ülke ise kupa galibini gönderecek. Bu sıralamanın dışındaki tüm ülkelerin takımları yeni formata göre, Avrupa’nın iki numaralı kupasına ancak eleme turlarından iştirak edebilecek.

Devler Ligi’nden sonra Avrupa Ligi kâbusu

Galatasaray, Beşiktaş, Alanyaspor, Başakşehir’in elendikleri sezonda yoluna sadece Sivasspor ile devam eden ve lig şampiyonunu Şampiyonlar Ligi’ne direkt gönderememe tehdidi ile karşı karşıya kalan Türkiye, Avrupa Ligi’ne gruplardan katılma hakkını ise şimdiden kaybetti.

Türkiye için iyi sonuç doğurmadı

UEFA tarafından kurulan ve önümüzdeki sezon start alacak Konferans Ligi, bu açıdan Türkiye için iyi bir sonuç doğurmadı. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım, gelecek sezonki UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanacak ancak direkt gruplara kalmayacak.

Avrupa Ligi’ne sadece bir takım

Çünkü açıklanan yeni formattaki ilk 6 ülkenin temsilcileri dışındaki ülkelerden gelecek tüm takımlar Avrupa Ligi’ne ancak eleme turlarından iştirak edebilecek. Konferans Ligi’ne iki takımını gönderecek olan Türkiye önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa Ligi’ne ise sadece bir takım gönderecek.

Kupayı kazanan play-off’a katılacak

Türkiye’nin tek temsilcisi de gruplara kalmak için extra çaba sarfedecek. Türkiye Kupası’nı kazanan ekip, Avrupa Ligi’ne play-off turundan başlayacak.

UEFA katılım listesini yayınladı

2021-22 sezonundan itibaren hangi ülkenin hangi lige kaç takımını göndereceği ve bu takımların kaçıncı turdan mücadeleye başlayacaklarına ilişkin UEFA, resmi internet sitesinden yayınladığı görselle futbolseverleri bilgilendirdi.