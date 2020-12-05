Kocaeli'de yüzü yanan minik Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

KOCAELİnin Gebze ilçesinde 6 aylıkken sobadan çıkan yangın sonucu yüzü ve vücudu yanan Dilara Şencan için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Abone ol

Dilara Şencan için iyi haber geldi. İzmit'te 5 yıl önce çıkan yangında Şencan çiftinin kızları Dilara Şencan'ın beşiği perdenin tutuşması sonucu alev aldı. Minik bebeğin yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu. Bir yıla yakın yoğun bakımda yattı. Anne Altın Şencan , fiziksel görünümü nedeniyle dışlanan kızı Dilara'nın tedavisi için yardım istedi.

Sağlık Bakanlığı Dilara için devreye girdi

Dilara Şencan’ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık görevlileri tarafından arandığını söyleyen baba Cem Şencan, bakanlık yetkilileri tarafından arandım. Bana kızımı Akdeniz Üniversitesi’nde birçok başarılı operasyonlara katılan Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tedavi ettirileceği söylendi dedi.