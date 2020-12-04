7 soruda Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşısı Aşıyla ilgili kafası karışanlar buraya!
Koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili dünyadan gelen müjdeli haberler insanlığa umut oldu. Ülkemiz de bulunan aşılardan şimdilik 75 milyon doz anlaşması yaptı. 50 milyonu Çin aşısı, 25 milyonu BionTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşı. Ancak diğer taraftan ülkemize gelecek aşıyla ilgili çok sayıda merak edilen unsur var.. İşte 7 soruda koronavirüs aşısı....
Yılbaşında Çin'de ortaya çıktıktan kısa süre sonra tüm yerküreye yayılan ve son rakamlara göre, 1,5 milyon insanın öldüğü yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarında önemli yol kat edildi. Ve tüm dünyada hızla devam eden aşı çalışmalarından müjdeli haberler geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini açıkladı. Ancak aşı ile ilgili insanların kafasına takılan konular var. En merak edilen 'aşı soru ve yanıtlarını derledik...
1- Aşı Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Farklı aşı çalışmalarını yakından takip eden Türkiye, bir "inaktif" virüs aşısının temini için sözleşme imzaladı, bir mRNA aşısı için de görüşmeler devam ediyor. Sözleşme yapılan Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi bekleniyor.
2 - "İnaktif aşı" ne demek?
Türkiye'de geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı "inaktif" diye biliniyor. "Ölü aşı" olarak da adlandırılan inaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır Türkiye'de uygulanan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılar olarak açıklanıyor.
3- Aşıların güvenilirliği nasıl test edilecek?
Türkiye'deki bilim insanları ve Sağlık Bakanlığı aşının menşeini değil, güvenilirliği ve etkililiğini yakından izliyor. Bir aşının Türkiye'de kullanıma girmesi, o aşıyla ilgili bütün çalışmaların yapılması anlamına geliyor. Aşılar konusunda verilecek kararları ve atılacak somut adımları, geliştirilen aşıların kısa ve uzun dönem güvenilirliği ile etkililiği belirleyecek. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından ithal edilen tüm aşılarda da uygulanan incelemeler yapılacak.