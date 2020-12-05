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Bitlis'te Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonu başladı! 153 tim etraflarını sardı

İçişleri Bakanlığı son dakika terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'te Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyona 153 tim katılıyor...

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bülücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-16 SEHİ ORMANLARI” operasyonu başlatılmıştır.
 
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.571 personel [(153) operasyonel tim] görev almaktadır.
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 işbirlikçi yakalanmış, 455 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

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