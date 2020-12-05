Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın yorumu: Otoriter ve cool

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 3-0 mağlup ettiği Kasımpaşa maçını yorumlarken Sergen Yalçın için ''Sergen Yalçın'ın otoriter ve cool bir duruşu vardır.'' dedi.

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Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçı NTV'de %100 Futbol'da yorumladı.

Süper Lig'de 3 maçta alınan 3 galibiyetin önemine değinen Rıdvan Dilmen, "Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan! 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Çok sıkıntılı bir ay vardı ama çıkmayı başardılar." yorumunu yaptı.

''Sergen Yalçın'ın otoriter ve cool bir duruşu vardır''

Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz'ın performansına da değinen Dilmen, "Rıdvan Yılmaz her gün üzerine koyarak devam ediyor. Çaylak bir oyuncu ama çok sakin oynuyor. Fabrice N'Sakala geçen hafta gol attı, hazırlanmak için bir hafta geçti ama Sergen Yalçın, Rıdvan'ı oynattı. Sergen Yalçın'ın otoriter ve cool bir duruşu vardır. Bundan sonra N'Sakala'yı değil Rıdvan'ı tercih ederim. Bir kere adı güzel (gülerek). 15 sene sol bekin hazır işte. Bu arada N'Sakala sol önde oynamaz, sakın öyle düşünmeyin, Rıdvan'la sol bek için çekişir." ifadelerini kullandı.

''Bu maçta ben de Welinton'u seçerdim''

Sergen Yalçın'ın Welinton'ın tercihine de değinen Dilmen, "Teknik direktörlerin bazı oyuncularla ilgili eleştirilerde tüyleri diken diken olur. Gaziantep FK maçından sonra mesela Sergen Yalçın Welinton'la ilgili alakasız bir şey söyledi, bu konularda da tecrübe kazanacaktır. Welinton'u kendisi getirdiği için öne çıkarmak isteyebilir. Ben de Beşiktaş'ın teknik direktörü olsam Necip Uysal yerine Welinton'u tercih edebilirdim. Sergen Yalçın'ı tanıyorum, herkes sağlıklı olursa Vida ile Welinton oynar. Montero'da da çıkış var, onu da sol ayak olduğu için düşünebilir. Bu maçta ben de Welinton'u seçerdim." şeklinde konuştu.