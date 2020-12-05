Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Diyanet'e korona aşısı çağrısı! Devreye girin

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tartışmaların sürdüğü koronavirüs aşısı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrı yaptı. Ceyhan, ” Bizde daha çok etkili olan dini faktörler ve toplum liderlerinin etkileri. Diyanet’in devreye girip bu aşıyı desteklemesi lazım” dedi.

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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşı kararsızlığı gündemde. Uzmanlar salgının kontrol altına alınması için yetişkinlerin çok büyük çoğunluğunun aşı yaptırmasının şart olduğunu vurguluyorlar.

Sözcü’den Metin Aktaşoğlu’nun haberine göre, korona virüsü salgınıyla mücadelede tünelin sonundaki ışığı görebilmek için arayışlarına devam eden dünya, aşı ile umutlandı ancak uzmanlar, toplumsal bağışıklık kazanmak için geniş kitlelerin aşı olması gerektiğinin altını çiziyor. Yaşadığımız çağda bilgiye olduğu kadar dezenformasyona da ulaşım kolaylaşırken bu durum ve belirsizlik hali, aşıya yönelik tereddütleri bulunan insanlar için endişeyi artırıyor.

“Neredeyse bütün erişkinlere bu aşıyı yapmak zorundayız''

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada, “Bizim amacımız nüfusun en az yüzde 60’ının bağışık hale gelmesi. Diyelim ki yüzde seksen etkili bir aşı uyguladık. Dolayısıyla Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde seksenini aşılamanız lazım. Bu aşılar bilimsel etik kurallara göre çocuklarda uygulanamıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 20’sinin çocuk olduğunu düşündüğümüzde, neredeyse bütün erişkinlere bu aşıyı yapmak zorundasınız. Aşı karşıtlığı ve aşıya karşı olan güvensizlik de göz önünde bulundurulduğunda orada çok ciddi bir mücadele olacak. Diyelim ki yüzde 30 insan aşı yaptırmadı; salgını aşı ile kontrol altına alamazsınız.” İfadelerini kullandı.

“Şu anda en güvenilir ve etkili yok''

“Aşı yapmayacaksak ikinci yol virüsün mutasyonu. Mutasyonun bir garantisi yok. Olur mu, ne zaman olur bilmiyoruz. Şu anda en güvenilir ve en etkili yol toplumu aşılayarak salgını sona erdirmek. Toplum aşılamayı önemli oranda reddederse bu amaca ulaşamayız.”

“Aşı kararsızlığı birçok faktörü olan bir olay''

Aşı kararsızlığı üzerine konuşan Ceyhan, “Bu üzerinde çalıştığımız bir konu. Uluslararası bir grubumuz var onlarla odak toplantıları yapıyoruz. Türkiye’de de çalışıyoruz. Aşı kararsızlığı aslında birçok faktörü olan bir olay. Toplumda ya bireysel kaygılardan kaynaklanır ya insan bulunduğu sosyal çevreden etkilenir ya dini nedenlerle bazen aşı kararsızlığı olur ya da aşı karşıtı konuşanların ve toplum liderlerinin etkisi olur… Bu değişik ülkelerde değişik nedenlerle, sonuçlar verir” dedi.

“Türkiye'de dini faktörler ve toplum liderleri etkili''

“Aşı karşıtı konuşanlar, sosyal medya grupları, yurtdışında Türkiye’ye göre daha etkili. Bizde o kadar yüksek değil. Çünkü ne kadar uğraş verseler de çocukluk aşılamaları yüzde 98 oranında yapılabiliyor Türkiye’de” diyen Ceyhan, şu çarpıcı tespitte bulundu:

“Bizde daha çok etkili olan dini faktörler ve toplum liderlerinin etkileri. Mesela, bulunduğu cemaatin liderinden ya da feodal bir yapıda, o yapının başındaki liderden veya ülkeyi yönetenlerin aşıya yaklaşımından etkileniyor insanlar. Dolayısıyla bunun bütün kanallarla desteklenmesi lazım. Diyanet’in devreye girip bu aşıyı desteklemesi lazım. Siyasi liderlerin ve kanaat önderlerinin -ki bu çok yapılır- herkesten önce görüntü vererek aşı olması lazım. Salgının bitmesi, sadece ülkenin sağlığı açısından değil, ekonomik ve sosyal bir çok problemin giderilmesi için de şart.”