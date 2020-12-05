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Eşcinsel evlilik karşıtı Litvanyalı politikacı zoom uygulamasında yakayı ele verdi

Demirören Haber Ajansı

Eşcinsel evlilik karşıtı açıklamalarıyla tanınan Litvanyalı politikacı Petras Grazulis’in Zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında ekrana yansıyan gazeteci arkadaşının yarı çıplak görüntüsü tepkilere neden oldu.

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Avrupa, eşcinsel evliliklere karşı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisine katılması olayının şokunu yaşarken,benzer bir olay da Litvanya'da yaşandı.

Litvanya'da eşcinsellik karşıtı açıklamalarıyla tanınan  Litvanyalı politikacı Petras Grazulis’in Zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında ekranda Grazulis'in arkadasında yarı çıplak halde bir kişinin görülmesi merak uyandırdı. 

Arkadaki kişi gazeteci çıktı

Grazulis ortaya çıkan görüntüye ilişkin katılımcılardan özür dilerken, ekrana yansıyan yarı çıplak haldeki gencin oğlu olduğunu ve kendisine bilgisayar konusunda yardımcı olmak için yanında olduğunu söyledi. Toplantıya katılımcılardan birinin pek inandırı olmadığı yönündeki açıklaması üzerine Litvanyalı politikacı, "Arkamdaki kişi gazeteci Andrius Tapinas. Gazeteci arkadaşım" dedi. Grazulis, gazeteci Tapinas’ın görüntüye uzaktan müdahale edip arkasındaki kişinin görüntüsünü çıplak bir adamla değiştirdiğini ileri sürdü.

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