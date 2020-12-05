Altın mı, dolar mı hangisi daha çok kazandırıyor? İşte 2020 yılı analizinde en karlı yatırım

Altın ve dolar uzun bir dönemdir inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyor... Nakit parasının enflasyon altında ezilmesini istemeyen yatırımcılar ise bu iki yatırım aracı arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Peki dolar mı, altın mı en çok hangisi kazandırıyor? İşte 2020 yılına ilişkin altın ve dolar analizi...

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Önce ekonomi yönetiminde yaşanan değişimler, daha sonra Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz kararı son olarak TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte piyasalarda adeta tsunami yaşandı. Kısa bir zaman periyodu arasında sert inişler ve çıkışlara şahit olduk.. Dolar kuru önce 7 lira 40 kuruşa daha sonra kademeli olarak gelen haberlerle birlikte 7 lira 91 kuruşa çıkarken haftayı 7 lira 80 kuruş düzeyinde kapattı.

Altın yüzde 100 artış gerçekleştirdi

Altın fiyatları da dolar kuru gibi inişli çıkışlı bir grafik izledi. Faiz kararı sonrası 447 liraya kadar gerileyen ve 93 lira birden değer kaybetti. 2020 yılının başında 270 liradan 540 liraya gelen altın fiyatları yüzde 100'ün üzerinde kazanç sağlamıştı. Doların yıllık bazda en üst kazanç seviyesi ise yüzde 40'ta kaldı. Şuanda gram altın 461 lira seviyesinden haftayı kapattı. Bu da 30 kasıma göre 5 günde 14 liralık bir kazanç elde etmiş görünüyor. Altın fiyatları uzmanların görüşüne göre uzun vadede yine kazandıracak gibi görünüyor.

Dolar mı, altın mı hangisi daha çok kazandırır?

2020'ye 5 lira 95 kuruş seviyesinden başlayan dolar kuru küresel ölçekte değer kaybederken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde değer kazandı. Buna koronavirüs salgını ve yerel ve küreselde yaşanan ekonomik krizler de eklenince dolardaki değer artışı beklenenin çok üzerinde geldi. Dolar, ülkelerin borçlanma alanında en çok kullanılan ortak para pirimi olduğu için baskılanma veya faiz tehdidi ile doğrudan karşılaşabiliyor. Altın ise dünyadaki en özgür değerli maden denilebilir. Bugün altın tüm dünya ülkelerinde geçerlidir. Ancak dövizler savaş dönemlerinde veya ambargolarda geçerliliğini yitirebilir, büyük değer kaybı yaşayabilir. Altındaki artışın da ana sebeplerinden biri tüm dünya genelinde en güvenli yatırım aracı olarak görülmesi olarak sıralanıyor.