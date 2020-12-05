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Ağrı’da korkunç yangın! Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

AĞRI'da evlerinde çıkan yangından eşi ve 2 çocuğunu kurtaran adam, diğer 2 çocuğunu kurtarmaya girdiği evde çocuklarıyla birlikte can verdi.

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Ağrı'da bulunan Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait e katlı evin üst katında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı.

Özgür Murat, içeride uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı.

Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti 

Ancak geri çıkmayı başaramayan Özgür Murat ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Morga kaldırıldı

Yaralı olarak kurtulan Melek Murat ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Özgür Murat ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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