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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Kıran'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze törenine katıldı.

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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camii’nde, saat 12.00’de gerçekleşen törene Kıran’ın oğulları Tamer Kıran, Murat Kıran, Gökhan Kıran, Tahir Kıran ve Barbaros Kıran taziyeleri kabul etti.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Törenin ardından Kıran'ın cenazesi defnedilmek üzere Eyup Sultan Mezarlığı’na götürüldü.

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