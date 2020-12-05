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Ablasına televizyon götürdüğünü söyleyip kısıtlamayı ihlal etti, otomobilinden uyuşturucu çıktı

BURSA’da otomobille sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Cevat Y. (31) ve Cezail Can H.’ye (29) toplam 6 bin 372 TL para cezası uygulandı. Otomobilde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Cevat Y., ablasına televizyon götürdüğünü, yolda canı sıkılmasın diye arkadaşını yanına aldığını söyledi.

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​İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, 16 J 2417 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobildeki 2 kişiye izin belgelerini sordu.

İzin belgeleri olmayan ve Cevat Y. ile Cezail Can H. olduğu saptanan ikiliye 3 bin 186’şar liradan toplam 6 bin 372 TL ceza uygulandı. Sürücü Cevat Y., polis ekiplerine, ablasına televizyon götürdüğünü, canı sıkılmasın diye arkadaşını yanına aldığını söyledi.

İki arkadaşın hareketlerinden şüphelenen polis, otomobilde yaptığı aramada ilaç kutusuna saklanmış uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat buldu. 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan gözaltına alındı.

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