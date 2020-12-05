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CHP'li Aylin Nazlıaka ile Fatma Köse, Kılıçdaroğlu'nun önünde tartıştı

CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği CHP Genel Merkezinde tanıtımı yapılan “Yaşamhak” projesi öncesinde Aylin Nazlıaka ile Fatma Köse, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tartıştı.

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CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği CHP Genel Merkezinde tanıtımı yapılan “Yaşamhak” projesi kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi. CHP'li Aylin Nazlıaka ile Fatma Köse, Kılıçdaroğlu'nun önünde tartıştı.

İddiaya göre, bu sabah kadınlarla ilgili toplantı için kameraların karşısına çıkmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da hazır bulunmasını istedi.

Genel merkezde bulunan CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı ve Başdanışman Fatma Köse de toplantıya katılmak istediğini söyledi.

''Zaten başarılı olsaydınız şimdi siz başkandınız"
Kılıçdaroğlu'nun odasında bulunan Nazlıaka, Fatma Köse'ye "Sizin katılmanıza gerek yok. Zaten başarılı olsaydınız şimdi siz başkandınız" dedi. Tartışma uzayınca Kılıçdaroğlu "Toplantıya Aylin Hanım katılsın" dedi.

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