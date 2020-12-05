Iğdır'da dev tuz rezervi bulundu! Ülke ekonomisine büyük katkı

Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Rezervin 30 ila 50 milyon ton arasında olduğu ifade ediliyor.

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 3 girişimci tarafından bulunup işletmeye alınan ve 30 ila 50 milyon ton arasında olduğu tahmin edilen büyük tuz rezervi, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak.

Adını barındırdığı tuz madenlerinden alan Tuzluca ilçesinde, 3 girişimci arkadaş, yeni bir tuz madeni tespit etmek amacıyla 2 yıl önce kentin güney doğusunda bulunan dağlık alanda çalışma başlattı.

Dağlık arazide yapılan 2 yıllık sondaj çalışmaları sonucunda, en az 30 milyon ton olduğu ve 50 milyon ton rezerve ulaşabileceği belirtilen tuz rezervi tespit edildi. Karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında kullanılarak ülkeye ekonomik girdi sağlayacak tuz rezervinin bulunduğu maden, kurulan tesisle hizmete başladı. Yıllık 100 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen tuz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki karla mücadele çalışmaları başta olmak üzere ülke genelinde kullanılacak.

Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine, adı tuz ile anılan Tuzluca ilçesinin Pirli köyü yakınlarında özel bir işletme tarafından yeni tuz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Yeni açılan işletmenin Tuzluca ilçesinin ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Çiğdem, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 2019 yılında 4. Grup İşletme ruhsatı ile üretime geçen maden işletmesi 1905 hektar alanda çalışmalarını sürdürecek. Yüzde 96,5'lik kaliteyle tuz çıkarılan madende 30 ile 50 milyon ton arazı rezerv bulunduğu tahmin ediliyor." dedi.

"Bu maden bize ve insanımıza ekmek kapısı olacak''

Girişimcilerden Abdulhakim Atmaca, "Bu bölgede yerden çıkan suyun tuzlu olması sebebiyle tuz rezervi olduğunu düşündük ve 2 yıl süren bir sondaj çalışması başlattık. Açıkçası biz bir kumar oynadık ama sonucunda verdiğimiz emeğin karşılığını bu madeni bularak aldık." dedi.

Yeni madeni işletmeye başlayarak Iğdır ve Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sunacaklarını belirten Atmaca, "Geçen yıldan beri yaptığımız kazının ardından rezerve ulaştık ve üretime geçtik. Burada ürettiğimiz tuz, karayolu, hayvancılık ve gıda sektöründe kullanılıyor. Kendi açımızdan mutluyuz, emeğimizin karşılığını aldık. Yine istihdam sağalacağımız için de mutluyuz. Burası bize ve insanlarımıza ekmek kapısı olacak ve bu sayede ülke ekonomimize katkı sağlayacağız." diye konuştu.

"Talep devam ettikçe üretim kapasitemizi artıracağız''

İşletmenin ortaklarından Selahattin İlker de bilmedikleri bir iş olduğu için, yabancı olarak girdikleri sektörde çok fazla araştırma yaptıklarını ve buldukları tuzlu sudan yola çıktıklarını anlattı. Tuz rezervi aramak için gerekli izinleri aldıklarını aktaran İlker, şunları kaydetti:

"Gerekli ruhsatlandırmayı yaptıktan sonra başlattığımız sondaj çalışmalarından önemli ölçüde veri aldık. Şu anda pazar talebine bağlı üretime geçtik. Pazar talepleri çoğaldıkça ekipmanlarımızı ve personel sayımızı çoğaltarak üretim yapmayı planlıyoruz. Yeni üretime geçmemize rağmen satışlarımız çok iyi, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Talepler bu şekilde devam ettikçe üretim kapasitemizi çoğaltacağız. Moral ve motivasyonumuzu bozmadan, dışarıdan gelen olumsuz söylemleri dinlemeden, işimizi aksatmadan arama çalışmamızı sürdürdük ve emeğimizin karşılığını aldık. Bunu görenler de takdir ettiler."