Kemal Kılıçdaroğlu tek kelime etmedi kadınlara seslendi haklarınızı savunun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul'da tecavüz ve taciz suçlamalarıyla ilgili bir hafta geçmesine rağmen konuşmaması tartışma konusu oldu.

Abone ol

CHP, tecavüz ve taciz vakalarıyla sarsıldı. CHP’li Maltepe İlçe Yöneticisi U.K'nin 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunmasıyla başlayan skandallar zinciri büyüdü.

Maltepe, Ümraniye, Pendik, Avcılar'dan sonra CHP Sultangazi'de yaşanan taciz suçlamaları birbirini izledi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile sosyal medyada birbirine girdiler.

Erdoğan'ın eleştirilerine de yanıt vermedi

Suç duyuruları ve hazırlanan iddianameler basına yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'deki olaylana değinerek, "CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz." sözleriyle eleştirdi.

Kamuoyunun 1 haftadır konuştuğu CHP'deki olaylara ilişkin Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu.

CHP Kadın Kolları'nın toplantısında bu konuya girmedi

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP Kadın Kolları'nca gerçekleştirilen 'Yaşam Hak Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Hafta boyunca sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu, bugün de bu konuya konuya hiç değinmedi.

“Ben sizin hakkınızı savunuyorum"

Kılıçdaroğlu, kadınlara “haklarınızı savunun” diyerek şöyle seslendi: “Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Siz de savunun. Sizin görünür olmanızı istiyorum. Bunun yolu siyasi partiler yasasının değişmesi için çaba harcamaktır. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasını getiren partiye 'oy vereceğiz' demelisiniz. Bunu kabul etmeyenlere 'asla oy vermem' diyerek sokaklara çıkacaksınız.”

"Kadın güçlü olduğu takdirde şiddete maruz kalmaz"

Kimseye el avuç açan bir kadını görmek istemediklerini söyleyen Kılıçdaroglu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çöp konteynerlerinden yiyecek toplayan kadınları görmek istemiyoruz. Tam tersine bu kadın evinde otururken sosyal devlet ona her türlü olanağı sağlamak zorundadır. Bunu sağlamadığınız takdirde devlet, sosyal devlet olmaktan çıkar. Kadın güçlü olduğu takdirde şiddete maruz kalmaz. Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından yapılması, erkeğin zafiyetini ve güçsüzlüğünü gösterir. Kaba kuvvet, asla ve asla kişiyi haklı kılmaz. Kişiyi haklı kılan aklıdır, mantığıdır, adalete duyduğu saygıdır. Şiddet uygulamak erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını gösterir."