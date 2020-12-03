Barış Yarkadaş'ın Canan Kaftancıoğlu isyanı

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün taciz iddiasıyla tutuklandığını; ancak bir şekilde bu sürecin kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını söyledi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun taciz rezaletiyle ilgilenmek yerine kendisini suçladığını söyledi. O gece attığı tweetlerle "CHP'deki yavşakça bir ilişkiyi" deşifre ettim diye konuşan Yarkadaş, Canan Kaftancıoğlu'nu taciz skandalını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karakgöz'ün tutuklanmasıyla sonuçlanan taciz skandalına yenileri eklendi. TV 100'deki Sağlı Sollu programında konuşan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, benzer iddiaların farklı ilçelerden de geldiğini söyleyerek CHP İstanbul İl Yönetimi'nin bu konulara sessiz kaldığını ifade etti.

Barış Yarkadaş o gece yaşananları anlattı

Programın bir diğer konuğu olan ve CHP'deki skandalın gündeme gelmesini sağlayan Barış Yarkadaş ise Kaftancıoğlu'nu tacizi örtbas etmeye çalışmakla suçladı. Olayla ilgili olarak Kaftancıoğlu'nun bir gazetecinin sorusuna, "Kendisinin söyledikleriyle ilgilenmiyoruz" cevabını verdiğini anlatan Yarkadaş, konuyla ilgisi olmamasına rağmen Kaftancıoğlu'nun kendisini şov yapmakla suçladığını ifade etti.

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"Yavşakça ilişkiyi deşifre ettim"

Maltepe'de yaşananları tacize uğrayan genç kızın ifadesinden alıntılarak yaparak anlatan Yarkadaş, "O gece attığım tweetlerle yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim" diye konuştu.

İşte Yarkadaş'ın programdaki o sözleri;

"Ortaya çıkardım, üzerine gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Yavşak ilişkilere... Böyle bir şey yok! Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Ben de bu partinin üyesi ve eski milletvekiliyim. Böyle bir yavşaklığa göz yumarsam, insan içinde dolaşmamam gerekir.

O tweetleri neden attı?

Canan Kaftancıoğlu, durduğu yerde getirip benim ismimi de "Şov yapıyor" deyince ben de doğal olarak o 25 tweeti yazdım. Bu meselenin sadece Maltepe'de olmadığını Sultangazi'de yaşandığını, Ümraniye'de yaşandığını ve başka yerlerde de benzer şeyler yaşanmasına rağmen müdahale etmediğini yazdım ve görev suçu işlediğini yazdım.

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi

Arkadaş ben yalan söylüyorsam, CHP'nin Disiplin Kurulu beni görevden atsın ama biri de görev suçu işliyorsa, rica ediyorum, CHP gelsin bu meseleye el koysun. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na rica ediyorum. Bir partilisi olarak onu göreve davet ediyorum."

Canan Kaftancıoğlu torpilli!

Öte yandan cinsel saldırı suçundan tutuklanan Umut Karagöz'ün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yakın arkadaş oldukları ve Maltepe'de göreve gelmesinde de bizzat Kaftancıoğlu'nun istediği ileri sürüldü.

Neler oldu?

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında 23 yaşındaki Z.Y'yi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulunan Z.Y. 2-3 ay önce tanıştıkları Umut K.'nın daveti üzerine bir arkadaşıyla kafeye gittiklerini ve burada tacize uğradığını iddia etmişti. Z.Y'ye verdiği ifadesinde Umut Karagöz'ün kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri sürmüştü. Umut Karagöz, bu ifadenin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.