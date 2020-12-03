BIST 1.331
DOLAR 7,77
EURO 9,44
ALTIN 459,41
HABER /  YEREL

Ankara'da sanayi çalışanları için mesai saati düzenlemesi

Anadolu Ajansı

ANKARA İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; Organize Sanayi Bölgesi (OSB), küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi. 

Abone ol

ANKARA Valiliğinden yapılan açıklamada; Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sanayi çalışanları için mesai saatlerini 07.00-16.00 olarak belirlediği, ihtiyaç duyulması halinde fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesi gerektiği yönünde karar alındığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri üzerine yeniden değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada; Organize Sanayi Bölgesi (OSB), küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinin 08.00-18.00 olarak düzenlendiği, işletmelerce ihtiyaç duyulması halinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki istisna hükümlerine uyulmak şartıyla yapacakları fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu düzenlemeden faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavir gibi yardımcı sektörlerin) muaf tutulmalarına karar verildiği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Taciz skandalıyla sarsılan CHP'de neler oluyor?
Sergen Yalçın takımda kalacak mı? Başkan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani arasında kritik görüşme
İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı
Fransa Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdı!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Aralık Perşembe)
ÖNCEKİ HABERLER
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği
Çin'in keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı
Juventus'ta Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak
Guterres: Aşı koronavirüs salgınının neden olduğu hasarı geri almayacak
PFDK'den 4 Süper Lig ekibine ceza
İyi Aile Babası konusu nedir oyuncu kadrosunda kimler var?
Yorumlar 1 yorum