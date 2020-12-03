Özel kreşler kapandı haberi MEB okullara gönderdi

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni yasak ve tedbirler hayata geçirildi. Devlete bağlı özel ve kreşler kapanmıştı. Çocuklarını özel kreşe gönderen velileri ilgilendiren haber ise bugün geldi. Özel kreşler de eğitime ara verdi. Yüzyüze eğitim yerine online eğitim modeline geçti.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında eğitim faaliyetlerine ara verilmişti. Ancak bazı özel eğitim kurumlarının faaliyetlerine devam etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili 81 il valiliğine yazı gönderdi.

Yazıda, 30 Kasım'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde resmi anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında eğitime ara verileceği ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Bu durumun kafa karışıklığına neden olduğu belirtilirken, söz konusu tedbirlerin özel eğitim kurumlarına bağlı anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarını da kapsadığının altı çizildi. Valililiklerden bu kapsamda denetimler yapmaları istendi.

Bakanlık son noktayı koydu: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, bugün NTV'de yer alan haberde Valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı göderildiği bildirildi.

Bakanlığın son yazısının okullara ulaşmasının ardından, özel okulların da faaliyetlerini uzaktan eğitim şekilde sürdüreceği belirtiliyor.

Valiliklerin karara uyulup uyulmadığını tespit etmek için çalışma başlatarak incelemelerde bulunacağı aktarıldı.