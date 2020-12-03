BIST 1.333
DOLAR 7,78
EURO 9,48
ALTIN 459,93
HABER /  GÜNCEL

Özel kreşler kapandı haberi MEB okullara gönderdi

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni yasak ve tedbirler hayata geçirildi. Devlete bağlı özel ve kreşler kapanmıştı. Çocuklarını özel kreşe gönderen velileri ilgilendiren haber ise bugün geldi. Özel kreşler de eğitime ara verdi. Yüzyüze eğitim yerine online eğitim modeline geçti.

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında eğitim faaliyetlerine ara verilmişti. Ancak bazı özel eğitim kurumlarının faaliyetlerine devam etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili 81 il valiliğine yazı gönderdi.

Yazıda, 30 Kasım'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde resmi anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında eğitime ara verileceği ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Bu durumun kafa karışıklığına neden olduğu belirtilirken, söz konusu tedbirlerin özel eğitim kurumlarına bağlı anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarını da kapsadığının altı çizildi. Valililiklerden bu kapsamda denetimler yapmaları istendi.

Bakanlık son noktayı koydu: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, bugün NTV'de yer alan haberde Valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı göderildiği bildirildi.

Bakanlığın son yazısının okullara ulaşmasının ardından, özel okulların da faaliyetlerini uzaktan eğitim şekilde sürdüreceği belirtiliyor.

Valiliklerin karara uyulup uyulmadığını tespit etmek için çalışma başlatarak incelemelerde bulunacağı aktarıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim adamları resmen açıkladı koronavirüsten ölenlerin hepsinde görüldü
Doğu Akdeniz krizinde çözüm arayışları! NATO'daki toplantılara 'Yunan' engeli
TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan'dan hükümete 'faiz' çağrısı! Şok tedavisi kısa sürsün
Piyasalarda enflasyon etkisi! Dolar ve euroda sert dalgalanma
Bursa'da uzaktan eğitimine siber sapık engeli! Sapıklar öğrenci ve öğretmenleri bıktırdı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te içinde bağışıklığı güçlendirici ürünler olan 'şifa paketi' dağıtılmaya başladı
Samsun'da 43 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Azerbaycan, Karabağ’daki kayıplarını ilk kez açıkladı
Müslümanlara yönelik çirkin paylaşımda bulunan şahsa 6 ay 7 gün hapis cezası
Arife Pamuk İyi Ailesi Babası oyuncuları kim oynuyor?
İyi Aile Babası dizisi uyarlama mı hangi diziden uyarlama?
Yorumlar