Ekrem İmamoğlu suikast iddiaları sonrası zırhlı makam aracı kullanmaya başladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suikast girişimi iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İmamoğlu iddialat sonrası İBB'ye ait zırhlı makam aracını kullanmaya başladı.

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İmamoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Başakşehir'de Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi'nin (ÖZGEM) açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu'nun etkinliğe; İBB Başkanı seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiği özel aracı yerine İBB'nin başkanlığa tahsis edilmiş zırhlı makam aracı ile gelmesi dikkat çekti.

"Diğer aracım bir haftadır bakımda"

İmamoğlu'na suikast ihbarı nedeniyle güvenlik önlemi olarak mı makam aracını değiştirdiği soruldu. İmamoğlu, değişikliğin güvenlik önleminden kaynaklanmadığını belirterek şöyle konuştu: Yok değil. Diğer aracım bir haftadır bakımda. Bir hafta, 10 gün sonra geliyor. Ufak tefek sıkıntıları vardı. O benim şahsi arabam. Bu kurumun arabası. Bazen kurumun arabasına biniyorum ama öbürünü de özlüyorum. Onu seviyorum çünkü arkada çalışıyorum, o benim ofisim gibi. 10-12 yıldır o tür arabaya biniyorum. İnşallah geliyor yakında.

Bir istihbarat notu var, deniliyor ki; Evet böyle bir tehdit istihbaratı var, bununla ilgili gerekli tedbirleri alın.

"Ne oluyor arkadaşlar? dedim"

İmamoğlu, dün katıldığı canlı yayında suikast girişimi iddiaları için şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir istihbarat notu var, deniliyor ki; 'Evet böyle bir tehdit istihbaratı var, bununla ilgili gerekli tedbirleri alın'. Adı geçen terör örgütlerinin ismi veriliyor. Baktım ki benim hareket alanımla ilgili tedbir alıyorlar. Bu konuda uyarılar sıklaşınca 'Ne oluyor arkadaşlar?' dedim, böyle bir notun geldiğini emniyet tarafından, kendilerinin de bunu ekine koyarak valiliği bilgilendirme ve tedbir almak gerekiyorsa tedbir alma noktasında valiliğe bir yazı yazdıklarını bana anlattılar. Konu bizde bu kadar, konuyla ilgili başka hiçbir detay yok. Çıkan haberlerde başka detaylar da var, bu bilgilerin muhatabı İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerimiz. Benim şu an aktarabileceğim şeyler bunlar.