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Arnavutköy'de eşiyle ekonomik nedenlerden tartışan adam canına kıydı

Demirören Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de çift arasında ekonomik sebepten çıkan tartışmada koca, tüfekle intihar etti. Eşi ise yaralı...

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Olay, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi, Alpertunga Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Eşiyle ekonomik nedenle tartışan Turgut Çelik tüfekle intihar etmek istedi. Bu sıra Nevin Çelik de eşinin intiharına engel olmak için tüfeğin üzerine atladı.

Tüfeğin patlaması üzerine Turgut Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, elinden yaralanan Nevin Çelik'te hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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