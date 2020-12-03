Onların arasında 'engel' yok bugünün özel bir anlamı var

Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar, Murat-Esra Akdoğan’ın Esenyur'taki küçük kiralık bir evde kısıtlı koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerini öğrenince durumları ile yakından ilgilendi. Engellerini aşarak mutlu bir yaşamları olan çiftin düğün yapamadan evlendikleri için buruk olduğunu öğrenen Vardar, Avcılar’daki tanınmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile bağlantılar kurarak, aşkları ile inanılmazı gerçekleştiren çiftin evlerindeki bazı ihtiyaçları hayırseverlerin yardımı ile karşıladı.