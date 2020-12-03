Onların arasında 'engel' yok bugünün özel bir anlamı var
ESENYURT’ta doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37) ile hiçbir engeli bulunmayan eşi Esra, gerçekten sevince tüm engellerin aşılabildiğini gösterebilmek için 2 yıl önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde nikah masasında hayatını birleştirdi.
Esra Dalgıç. Esenyurt Meydanı’nda dolaşırken, doğuştan yürüme engelli ve boyu oldukça kısa Murat Akdoğan ile tanışarak kısa sürede onu sevdi. Arkadaşlıkları bir süre sonra duygusal ilişkiye dönen çitten Murat Akdoğan, Esra Dalgıç’ın ailesinin karşı çıktığını göz önüne alarak bu ilişkiyi sona erdirmek istedi.
Baskıya rağmen genç kızın kendisini sevdiğini gören Murat Akdoğan, bir arkadaşının yardımı ile Bağcılar’daki bir arkadaşının evine sevdiği kız ile kaçtıktan sonra kendi deyimleri ile aşklarının sınır tanımadığını göstermek için bir hafta sonra özellikle seçtikleri 3 Aralık 2018 tarihindeki Dünya Engelliler Günü'nde nikah masasına oturarak evlendi.
Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar, Murat-Esra Akdoğan’ın Esenyur'taki küçük kiralık bir evde kısıtlı koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerini öğrenince durumları ile yakından ilgilendi. Engellerini aşarak mutlu bir yaşamları olan çiftin düğün yapamadan evlendikleri için buruk olduğunu öğrenen Vardar, Avcılar’daki tanınmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile bağlantılar kurarak, aşkları ile inanılmazı gerçekleştiren çiftin evlerindeki bazı ihtiyaçları hayırseverlerin yardımı ile karşıladı.
Ayrıca Avcılar'daki esnafın el birliği yapması ile geçen Ağustos ayında Murat-Esra Akdoğan çifti için kır bahçesinde düğün yapıldı. Düğünlerinde mutlulukları her hallerinden belli olan çift ayrıca Şarköy Belediyesi’nin konuğu olarak 3 gün 3 gece bir otelde gecikmiş de olsa balayı yaptı.