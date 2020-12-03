İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız

İRAN Meclisi'nde çıkarılan yasadan memnun olmadıklarını dile getiren Zarif, ancak bunu uygulamak zorunda olduklarını söyledi.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu’na video konferansla katıldı.

Zarif, konuşmasında ülkesinin nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin muhalefetine rağmen Meclis'te çıkarılan nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasayı doğru bulmadıklarını belirten Zarif, ancak uygulamak zorunda olduklarını söyledi.

"Başka seçeneğimiz yok''

Zarif, "Meclis'te çıkarılan yasadan hoşlanmadık ancak herhangi bir demokraside olduğu gibi ülkenin bir yasası haline geldiyse uygulamak durumundayız. Başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

İranlı bakan, buna karşılık ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde İran'ın attığı ve atacağı nükleer adımların geriye döndürüleceğini ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceklerini vurguladı.

Nükleer anlaşma

ABD başta olmak üzere nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'ın balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme isteğini kabul etmeyeceklerini belirten Zarif, şöyle konuştu:

"Daha önce müzakere edilmiş anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğiz. Batı, İran'ın füze kapasitesini müzakere etmek istiyorsa bölgeye silah satışını durdurmalı. Batı, bölgemizde işlediği kötülüklere son vermeye hazır olana kadar bu konuda sesini kesmelidir."

"Avrupalılar taahhütlerini yerine getirmedi''

ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa'nın da ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına boyun eğdiğine dikkati çeken Zarif, "Avrupalılar da anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedi. Anlaşmaya tam olarak uyduklarını söylüyorlar. İran'da herhangi bir Avrupalı şirketin bulunduğunu ya da Avrupa'nın İran'da petrol aldığını görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrizade suikastı

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastının İsrail tarafından işlendiğini vurgulayan Zarif, "İsrail rejimi İran'a karşı düşmanca eylemlerde bulunuyor ve en sonuncusu da bölgemizde bir nükleer bilim insanı olan Dr. Fahrizade'nin öldürülmesiydi." dedi.

Suikasta ilişkin Avrupa ülkelerinden kınama dahi gelmediğine işaret eden Zarif, "Doktor Fahrizade'nin suikasta uğraması uluslararası bir saldırıdır. Biz hala İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bu suçu kınamasını bekliyoruz. Bu ülkeler açık bir terör eylemini kınayamadı." şeklinde konuştu.