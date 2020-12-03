Adana'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Adnan Kutevu yönetimindeki 01 DZ 997 plakalı otomobil, Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
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