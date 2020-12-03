BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,50
ALTIN 462,90
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Engelliler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diledi. Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli vatandaşların spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarıların kendilerini gururlandırdığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devlet olarak engelli insanlarımızın sorunlarının çözümünü önceliklerimiz arasında gören bir anlayışla, onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmalarını hayata geçirirken, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetlere de ağırlık veriyoruz. Bu duyarlılıkla sosyal devlet anlayışının gereği olarak son 18 yılda eğitimden evde bakım hizmetlerine, istihdamda pozitif ayrımcılıktan engelli haklarına kadar pek çok soruna çözüm getirdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde engelli insanlarımızı da yalnız bırakmadık. Onların salgın sürecini fiziki ve ruhsal olarak en az etkiyle atlatmaları için devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik.

Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da uzaktan eğitimine siber sapık engeli! Sapıklar öğrenci ve öğretmenleri bıktırdı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır
Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi
Hatay'da vakalar patladı! Cadde ve sokaklara asılan afişler korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP'ye 'tacizci' ve 'ordu Katar'a satılmıştır' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
ÖNCEKİ HABERLER
Olayın adresi Denizli! 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi
Mustafa Sarıgül, partisinin resmen kurulacağı tarihi açıkladı
İzmir'de 'veteriner' yalanıyla yaralı ceylanı götürenlere 24 bin lira ceza
Bolu'da tehlike çanları çalıyor kuraklık kapıda! Yüzde 22'ye geriledi
Hatay'da 43 yaşındaki sağlık çalışanından üzen haber geldi
Merkez Bankası net rezervleri 5 milyar dolar düştü! İşte kasada kalan para miktarı
Yorumlar