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Olayın adresi Denizli! 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi

DENİZLİ'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 50 adet kalem suikast tabancası ile bu silahlara ait 175 adet mermi ele geçirildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından alınan istihbarat bilgisi üzerine silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslar takibe alındı.

Çevre illerden temin ettikleri silah ve mühimmatları Denizli’de bulunan silah kaçakçılığı yapan şahıslara satarak piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. KOM ekipleri şahısları kullandıkları otomobili takibe aldı.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs karakolda ki ifadelerinin ardından haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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