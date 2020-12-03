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Hatay'da vakalar patladı! Cadde ve sokaklara asılan afişler korkuttu

İhlas Haber Ajansı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde korona virüs vakalarının yoğun olduğu cadde ve sokaklara "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afiş asıldı.

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İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü ve belediye tarafından vatandaşları bilinçlendirmek ve vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla afiş asılması kararı alındı. Gece yarısı asılan afişleri sabah gören vatandaşlar tedirginlik yaşarken halen maskesiz dolaşan gençler de olduğu görüldü. Bu kapsamda İskenderun’un, Kocatepe, Mustafa Kemal, Sakarya, İsmet İnönü, Denizler ve Esentepe mahalleleri ile şehir merkezinde Şehit Pamir, Ulucami Caddesi Anıt Meydanı bölgelerine de "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı uyarı afişleri yerleştirildi.

Afişleri gören ve tedirgin olan bir vatandaş "Şimdi gördüm bence yanlış bir uygulama koronanın isminden korkar olduk kardeş kardeşten korkar oldu bu uyarı esnafın da işlerini bitirir değişik bir uygulama“ şeklinde konuştu.
Bir kuyumcu esnafı ise “Devletimiz bir afiş asmış bilgilendirmek amacı ile ama biz buranın tamamen kapatılmasını istiyoruz madem burası riskli bölge tamamen kapatılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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