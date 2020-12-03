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Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 50 adet kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 kişinin kente suikast tabancası getireceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde Tavas ilçesi Muğla Kavşağı'nda operasyon düzenledi.

50 silah, 175 mermi ele geçirildi

Karayolunu trafiğe kapatan jandarma, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çanta içinde kalem görünümlü 50 suikast tabancası ile 175 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirdi.

Otomobili kullanan M.A.Ç. ile yanındaki N.O. adlı kadın gözaltına alındı. 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kalem görünümlü suikast tabancaları

​Ele geçirilen suikast tabancaları, kalem görünümlü olduğu için kolayca saklanabiliyor. Arama noktalarından dikkat çekmeden geçiyor.

Mermi ateşlendikten sonra boş kovanı diğer tabancalar gibi dışarıya atmadığı için olay yerinde delil bırakmıyor.

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